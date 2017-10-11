Тимошенко заявила, что поддержит все требования Саакашвили на акциях протеста 17 октября
2017-10-11 19:46
Тимошенко заявила, что поддержит все требования Саакашвили на акциях протеста 17 октября
Партия “Батькивщина” полностью поддерживает три требования, которые общественные активисты Саакашвили планируют выдвинуть президенту Украины.
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Возглавляемая Юлией Тимошенко партия “Батькивщина” полностью поддерживает требования, которые 17 октября планируют выдвинуть украинской власти организаторы масштабной акции протеста с политсилы Михаила Саакашвили, передает Rus.Media. Об этом говорится в заявлении партии.
“Партия “Батькивщина” полностью поддерживает три требования, которые общественные активисты планируют выдвинуть президенту Украины во время акции 17 октября в Киеве”, – отмечают авторы документа. В заявлении говорится, что “Батькивщина” не только является давним сторонником отмены депутатской неприкосновенности, но и выступает за снятие иммунитета с президента, и с судей.
Соратники Тимошенко поддерживают также требование о новом избирательном законодательстве. “Более того, в парламенте зарегистрирован законопроект о выборах народных депутатов по открытым партийным спискам, авторами которого являются депутаты фракции “Батькивщина”, – подчеркнули в партии.
Требование о создании антикоррупционного суда продолжает “последовательную политику” Батькивщины” относительно борьбы с коррупцией, сказано в документе.