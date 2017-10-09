Тимошенко сразила серьезная болезнь

despravda | 09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-08 13:31

Тимошенко сразила серьезная болезнь
Первые подробности.

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Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет бежать полумарафон (забег на 21 км.) в Мюнхене, передает Rus.Media.

Об этом заявила пресс-секретарь нардепа Марина Сооркина.

По ее словам, участие Тимошенко отменяется из-за серьезной вирусной инфекции.

«Заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сообщил журналистам в Раде, Юлия Тимошенко находится на больничном в связи с серьезной вирусной инфекцией. Жаль, но из-за болезни ее участие в полумарафоне откладывается, потому что с вирусной инфекцией нельзя шутить», — отметила она.

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