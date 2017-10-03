Тимати объявил, что уходит со сцены

despravda | 03.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 22:38

Тимати объявил, что уходит со сцены
Российский рэпер Тимати, которому запрещен въезд в Украину решил уйти со сцены. Однако не навсегда, а на два-три года.

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) заявил, что в начале ноября состоится его последний сольный концерт на ближайшие несколько лет, передает Rus.Media.

Впоследствии в Instagram он объяснил свое решение сделать паузу.

“Мне бы хотелось, во всей этой суматохе, не пропустить детство своей дочери. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее”, – написал он.

“Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты”, – указал Тимати.

Как известно, рэпер имеет единственную дочь Алису от модели, “Второй вице-мисс России-2012” Елены Шишкової.

Девочка родилась в Доминикане в марте 2014-го года.

Похожие записи

Об авторе

despravda