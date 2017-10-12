Тигипко активно скупает банки – на этот раз “дочка” российского “Сбербанка”
2017-10-12 13:23
Тигипко активно скупает банки – на этот раз “дочка” российского “Сбербанка”
Антимонопольный комитет разрешил украинскому олигарху Сергею Тигипко приобрести новый банк,
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Антимонопольный комитет разрешил украинскому олигарху Сергею Тигипко приобрести новый банк, передает Rus.Media .
Речь идет о “VS Банк”, который зарегистрирован во Львове. По размеру активов (3,6 млрд гривен) он занимает 28 место среди 88 действующих банков.
– “VS Банк” ранее был дочерью австрийского “Вольскбанку”, потом стал дочкой “Сбербанка” РФ, – рассказывает Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков. – После введения санкций все банки с участием капитала правительства России было выставлено на продажу и господин Тигипко решил купить его. В “VS Банка” достаточно сильные позиции в западном регионе Украины, который является очень интересным с точки зрения финуслуг, ведь чувствует первые преимущества интеграции в ЕС.
– Сергей Тигипко – человек, который построил свой довольно успешный бизнес на финансовом рынке, – добавляет Алексей Кущ, советник президента Ассоциации украинских банков. – Он никогда не брался за раскрученные проекты, не переплачивал большие деньги. Его тактика и раньше заключалась в том, чтобы покупать малоизвестные активы, которые стоят дешево, а затем раскручивать их, в частности капитализировать банки и продавать их иностранным инвесторам дороже.Думаю, так будет и в этот раз. Он покупает “VS Банк”, потому что там нет большого количества проблемных активов, раскрутит его, чтобы он не ассоциировался с российским капиталом, и выгодно продаст.
– В какую сумму ему может обойтись эта сделка, учитывая, что по активам банк занимает 28 строчку?
А. Куст: – 28 строчка – не показатель. Сегодня первая десятка банков занимает более 90% рынка. Те банки, которые находятся во второй двадцатке, не такие уж и большие. После кризиса 2008 года спрос на банковские активы упал, и сегодня их цена значительно меньше, чем размер капитала. А капитал “VS Банка” – 988 миллионов гривен.
В. Шапран: – Думаю, “VS Банк” обойдется Тигипко в еще меньшую сумму, потому что все будет зависеть от качества кредитного портфеля.
– Какими еще банками владеет Тигипко? Откуда у него средства на покупку новых финучреждений?
А. Куст: – Он является владельцем финансово-промышленной группы ТАС, которая на рынке представлена “ТАСкомбанком” и страховой группой ТАС. Кроме того, в декабре 2016-го бизнесмен купил “Универсал Банк”. Эти два банка – достаточно компактные банковские учреждения, которые обслуживают преимущественно его корпоративный бизнес. Тигипко очень вовремя вышел из больших банковских активов. Напомню, в 2007 году он продал свой “ТАС – гомерцбанк” за 735 млн долларов шведскому “Swedbank”. Затем сделал некоторую пазу, сохранил средства и теперь может заниматься наиболее удачным видом бизнеса –покупкой и капитализацией небольших банковских учреждений и их перепродажей.
В. Шапран: – Возможно, “VS Банк” нужен ему для укрупнения “Таскомбанка” и усиление его позиций на Западе Украины. Замечу, что Тигипко очень удачно проводит операции с Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Летом 2017 года он приобрел активы неплатежеспособного “Диамантбанка”. “ТАСкомбанк” обязался выплатить вкладчикам обанкротившегося финучреждения гарантированные суммы до 200 тысяч гривен, объем которых составляет 1,2 млрд грн. Зато фонд отдал ему на эту сумму активы “Диамантбанка” (недвижимость, автотранспорт, мебель, оборудование и кредиты преимущественно юридических лиц). (Кстати, балансовая стоимость этих активов оценивалась в 3,14 млрд гривен. – Авт.)
– Почему господин Тигипко так активизировался на банковском рынке?
В. Шапран: – Он стремится расширить свой бизнес, скупая недооцененные после кризиса активы. Банковский бизнес очень прибыльный, если им умело управлять. Прошлый год “ТАСкомбанк закончил с прибылью 5,8 млн гривен, а уже первое полугодие этого года принесло ему 22 млн грн чистой прибыли.