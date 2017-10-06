Тетерук ударил Семенченко из-за инцидента с дымовой шашкой в Раде

despravda | 06.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-06 16:31

Тетерук ударил Семенченко из-за инцидента с дымовой шашкой в Раде
Сеть подорвало видео.

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В пятницу, 6 октября, нардеп от “Народного фронта” Андрей Тетерук ударил нардепа от фракции “Самопоміч” Семена Семенченко, передает Rus.Media.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, инцидент произошел, когда Тетерев выбегал из сессионного зала Верховной Рады с дымовой шашкой.

При этом, как сообщает “Интерфакс-Украина”, полиция Киева открыла уголовное производство по факту хулиганских действий с дымовой шашкой в Верховной Раде.

“Печерское райуправление полиции открыло производство по ст. 296 УК (хулиганство)”, – заявили в полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, изъяты остатки дымовой шашки, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия

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