Tesla уволила несколько сотен сотрудников
2017-10-15 12:31
Tesla уволила несколько сотен сотрудников
Потеряли работу от 400 до 700 человек, в том числе менеджеры, технические специалисты и работники заводов.
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Корпорация Tesla неожиданно уволила на этой неделе несколько сотен сотрудников различных подразделений, передает Rus.Media.
По данным источников издания из числа бывших и действующих сотрудников об увольнении большей части не было сделано заблаговременных предупреждений.
В общем, по разным оценкам, потеряли работу от 400 до 700 человек, в том числе менеджеры, технические специалисты и работники заводов. Прежде всего, речь идет о персонал, задействованный в производстве автомобилей Model X и Model S, а также о сотрудниках, которые работали над проектами энергетической компании SolarCity. Операцию по ее приобретению Tesla закрыла в ноябре 2016 года.
Официальный представитель Tesla подтвердил американской газете, что увольнения имели место, однако не уточнил, сколько именно сотрудников лишились должностей. Он заверил, что сокращение не нанесли ущерба производственным мощностям компании. Кроме того, в Tesla подчеркнули, что на смену уволенным сотрудникам в скором времени будут приняты новые. Общая численность персонала Tesla составляет около 33 тыс. лиц.
Как отметило издание, эти увольнения произошли как раз в то время, когда Tesla столкнулась с трудностями в том, что касается увеличения объемов производства нового седана Model X.