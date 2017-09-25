Tesla анонсировала прекращение продаж Model S
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2017-09-24 12:19
Tesla анонсировала прекращение продаж Model S
Компания Tesla намерена прекратить продажи наиболее доступной модификации электрокара Model S 75.
Авто, цена на который начинается с отметки 69,5 тысяч долларов, станет недоступным для заказа после 24 сентября. После распродажи складских запасов она будет полностью снята с продажи, передает Rus.Media.
Таким образом, теперь наиболее доступной версией в модельном ряду Model S станет авто Model S 75D. В отличие от Model S 75, оно есть полноприводным и оснащается двумя электродвигателями. Соответственно, цена будет выше – 74,5 тысяч долларов за базовую конфигурацию.
Заметим, что теперь все электрокары Model S и Model X будут оснащаться двумя двигателями – по одному на каждой оси. Единственным авто Tesla с одним двигателем остается модель начального уровня Tesla Model 3.
Скорее всего, отказ от продаж версии Model S 75 связана с желанием компании не допустить внутренней конкуренции между разными моделями. Оно и не удивительно, ведь фактическая стоимость Model 3 достигает 40 тысяч долларов США.