Tesla анонсировала прекращение продаж Model S

despravda | 25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет
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2017-09-24 12:19

Tesla анонсировала прекращение продаж Model S
Компания Tesla намерена прекратить продажи наиболее доступной модификации электрокара Model S 75.

Авто, цена на который начинается с отметки 69,5 тысяч долларов, станет недоступным для заказа после 24 сентября. После распродажи складских запасов она будет полностью снята с продажи, передает Rus.Media.

Таким образом, теперь наиболее доступной версией в модельном ряду Model S станет авто Model S 75D. В отличие от Model S 75, оно есть полноприводным и оснащается двумя электродвигателями. Соответственно, цена будет выше – 74,5 тысяч долларов за базовую конфигурацию.

Заметим, что теперь все электрокары Model S и Model X будут оснащаться двумя двигателями – по одному на каждой оси. Единственным авто Tesla с одним двигателем остается модель начального уровня Tesla Model 3.

Скорее всего, отказ от продаж версии Model S 75 связана с желанием компании не допустить внутренней конкуренции между разными моделями. Оно и не удивительно, ведь фактическая стоимость Model 3 достигает 40 тысяч долларов США.

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