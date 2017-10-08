Теща подала молодоженам оригинальную идею для фотосессии. Это фото мгновенно взорвало Интернет!
2017-10-08 16:59
Теща подала молодоженам оригинальную идею для фотосессии. Это фото мгновенно взорвало Интернет!
Мама плохого не посоветует.
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Логическим финалом человеческих отношений, построенных на взаимной любви, доверия и терпения, есть свадьбы, передает Rus.Media. Церемония бракосочетания стала фактически обязательным пунктом в серьезных отношениях. Возможно, такая «обязательность» и превращает свадьбу более счастливого дня в жизни в серию однотипных заезженных процедур.
Каждая пара имеет собственную историю, которая уникальна по-своему, а вот свадебная церемония почти всегда проходит по одному и тому же сценарию: конкурсы, застолье, свадебные фотосеты. Это же скучно, господа, разве нет?
Голландские молодожены решили подбодрить праздник и провести очень уж нестандартную фотосессию. Парочка анонимно опубликовала некоторые фото, считая это забавным. Результаты в наличии, пожалуйста.
По словам фотографа Мишеля Клоостера идея принадлежала матери невесты. Сам же автор написал у себя в Facebook: «Те, кто считает это каким-то вызовом, своего рода нападкою, что остались, по-моему, году так в 1996-м. Дайте людям повеселиться. Это просто ханжество».
Фотографии вызвали огромный резонанс в Сети, общество разделилось на тех, кто поддерживает шутников, и тех, кто возмущен подобным.