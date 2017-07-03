«Территория активной молодежи – ТАМ» собрала молодежь из 22 районов
В течение трех дней, с 29 июня по 1 июля, активная молодежь Черниговщины на территории комплекса «Голубые озера», репкинского района, имела возможность отдохнуть, показать свои спортивные умения, возродить и поддержать украинские традиции, приобщиться к разным актуальных тематических тренингов.
Среди участников «Территория активной молодежи – ТАМ» – молодежь из 22 районов, городов области и объединенных территориальных общин, а также региональное представительство Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческая республика».
Уже традиционно проводится с целью повышения национального духа и патриотического воспитания молодежи, создание возможностей для самореализации и раскрытия ее творческого потенциала.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
Программа мероприятия была насыщенной, а каждый из участников лагеря смог проявить, реализовать и показать себя с лучшей стороны, участвуя во всех локациях.
В «Семейном фестивале» молодые пары вспоминали обеты супружеской жизни, делились своими семейными традициями.
Полезную и новую информацию о современном рабстве молодые люди узнали из тренинга «Путешествуй безопасно. Работай легально!».
Тренинговая программа представителей общественного движения «Студенческая республика» направлена на подготовку к перенастройке системы образования, что будет стимулировать современную молодежь к позитивным изменениям. Поэтому так важно на таких молодежных собраниях рассказывать о том, что каждый из нас может сделать в этой ситуации.
Поработав на тренингах, молодежь приняла участие в военно-патриотическом обучении по тактической медицине и стрелковой подготовке, в квестах спортивного ориентирования, в соревнованиях «Веселые старты», по пляжному волейболу.
По итогам спортивных соревнований, почетные грамоты, медали, кубки получили самые активные районы. Первое место получила команда Бобровицкого района, второе место – команда Борзнянского района и третье место завоевала команда Куликовского района.
«ТАМівці» активно поработали, провели время весело и с пользой, нашли новых друзей и получили массу новых впечатлений.
После окончания мероприятия «Территория активной молодежи» воплощать молодежные проекты в своих районах.
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