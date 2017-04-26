Тернистый путь к школе: аварийные междомовые проезды
Разбитый вдребезги асфальт, огромные ямы – такой сейчас выглядит придомовая территория и междомовые проезды по улице Толстого. Прошлой осенью амбициозно начали ремонтировать асфальт неподалеку жилых многоэтажек, устанавливали новые бордюры. Жители радовались, что наконец ходить дворовых улочками будет безопасно. Так, новый асфальт появился на улице Толстого, неподалеку Троицкого кафедрального собора. Сейчас там собираются дети на велосипедах и роликах. «Раньше нам приходилось искать хоть клочок нормального асфальта, где можно было бы покататься на роликах, – рассказывает местная жительница Юлия Харченко. – А сейчас с дочкой выходим прямо под подъезд – здесь идеальный асфальт ». Но на этом ремонтные работы закончились. Хотя весной здесь анонсировали их продолжение. Родители школьников 24-го ОУЗ жалуются, что дорога в школу для детей просто опасна. Неоднократно по дороге в школу дети падали и травмировались. «Мы уже неоднократно писали коллективное обращение с подписями почти всех жителей нашего микрорайона о том, чтобы нам отремонтировали придомовую территорию. А главное – дорогу в школу, – продолжает Юлия Харченко. – на обучение дети ходят двумя путями и оба в таком ужасном состоянии. Мы обращались к Владиславу Атрошенко, еще когда он был кандидатом на должность городского головы. Тогда он сетовал на предыдущую власть и обещал все изменить, только доберется до должности. И вот прошел год, а ямы на дорогах, как были, так и остались ». Жители разочаровались и не потеряли силы, чтобы снова обращаться к чиновникам. Сейчас жители улицы Толстого собирают подписи для очередного обращения. Мы решили выяснить, планируют ремонтировать придомовую территорию на этой улице. Главный коммунальщик города Ярослав Куц телефону сообщает, что в этом году для ремонта придомовой территории выделили двадцать миллионов гривен. Он сообщил, что на освоение первых десяти миллионов депутатской комиссией утвержден также перечень улиц. Однако работы на улице Толстого завершать не собираются. Потому этой улице нет в списке. «Отремонтировать все улицы мы не сможем, у нас не хватит на это средств, – сообщил начальник управления ЖКХ Ярослав Куц. – Я всегда говорил, что ЖКХ финансируется лишь на 3% от потребности. А чтобы улица попала в перечень, нужны или заявление жителей, или депутатское обращение ». Ярослав Куц сообщил, что уже начались работы на улице Казацкой, Рокоссовского, Всехсвятской и возле домов ЖСК. Однако руководитель управления ЖКХ городского совета заверил, что подрядчика еще не определили. Мол, подготовительные работы ведут силами жилищно-коммунального хозяйства. Скоро должны провести конкурс на определение подрядчика.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым