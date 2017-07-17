Теперь все новорожденные будут получать прививки от гепатита В

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

И прививки начнут делать уже с августа, сообщает сайт Наша мама.

Все малыши, которые рождаются в Великобритании, будут в обязательном порядке получать прививку от смертельно опасного вируса гепатита В, который часто вызывает рак. Эксперты отмечают, что этот вирус становится все более распространенным из-за того, что в страну хлынул поток мигрантов. Известно, что гепатит В может стать причиной развития рака печени, а новую прививку, направленное против этого вируса, также обеспечивает защиту против 5 других заболеваний. Все дети, появившиеся на свет после 1 августа, будут получать в возрасте 4, 8 и 16 недель прививка под названием Hexa.
 
Исторически распространенность вируса гепатита В, который передается с кровью, в Великобритании оставалась относительно низкой и не представляла большой угрозы для общества. Однако теперь медики заволновались, так как количество пациентов продолжает расти из-за мигрантов из стран, что развиваются. В некоторых государствах Африки каждый седьмой житель является носителем данного вируса. Кроме того, местами вспышек гепатита B являются регионы Восточной Азии и части Восточной Европы. Именно поэтому регулирует здравоохранение ведомство Public Health England приняло решение вакцинировать всех детей, а не только тех, кто входит в группы высокого риска.

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Эксперты подчеркивают, что Hexa защищает также от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. Наблюдения ученых показывают, что высокий уровень миграции приводит к росту хронических инфекций среди жителей Великобритании. При хроническом гепатите В вирус находится в спящем состоянии, однако он становится неизлечимым. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: medikforum.ru

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