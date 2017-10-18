Температурный рекорд, труп на Киевской и социальный флешмоб: інформпідсумок среды

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня утром стали известны подробности разоблачения масштабной аферы и «конвертационного центра». Оказалось, подпольный мультимиллионер Чернигова жил на минимальную зарплату.

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