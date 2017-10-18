Температурный рекорд, труп на Киевской и социальный флешмоб: інформпідсумок среды
Сегодня утром стали известны подробности разоблачения масштабной аферы и «конвертационного центра». Оказалось, подпольный мультимиллионер Чернигова жил на минимальную зарплату.
Вскоре состоится юбилейный фестиваль «Славянские театральные встречи», который соберет коллективы не только отечественных, но и зарубежных театров.
Зима не за горами: черниговские синоптики уже скоро предвещают похолодание. А сегодня в Чернигове зафиксирован температурный рекорд.
Нардеп подарил жителям села на Черниговщине новое освещение. Как местные жители жили в темноте — смотрите в сюжете.
В Чернигове известный украинский писатель Макс Кидрук презентует новый роман.
Горожан, которые еще до сих пор обсуждают найденный вчера труп женщины в ковре, шокировала новость о тело сбитой черниговки, которое пролежало несколько дней в недострое, и о парикмахере, который покончил с собой на работе.
А также сегодня люди с особыми потребностями вышли на социальный флешмоб, который прошел под лозунгом «Мы все равны, но разные».
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