Темные дела «подконтрольного» БТИ: как действует схема Сахневича
Чернигов – город легенд и фонтанов. Не поспориш, пожалуй, так оно и есть. Но чем дальше, тем более очевидным становится и тот факт, что Чернигов – не только город легенд, но и очаг казусов, абсурдов и беспрепятственного хищения государственных средств и проворачивания преступных схем.
Одиозного чиновника Леонида Сахневича на Черниговщине, пожалуй, знают все. И о его «доблестные» деяния на посту первого заместителя председателя Черниговской ОГА хоть многотомную книгу пиши. Но в этой статье речь пойдет частично о экс-первого зама губернатора, а больше внимания уделим его жене. То есть, бывшей жене Ларисе Сахневич, с которой недавно Леонид Владимирович развелся. Однако схема, которую он наладил для ее бизнеса действует до сих пор. А теперь обо всем по порядку.
Есть в Чернигове такое себе коммунальное предприятия «Междугородное бюро технической инвентаризации», которое с 2013 года возглавляет Виктория Марченко. Кстати, угадайте – кто возглавлял черниговское «БТИ» к госпоже Виктории? Правильно – Леонид Сахневич.
Теперь к сути. Есть в народе такая фраза «схема отмывания денег». Вашему вниманию предлагаем ознакомиться с такой схемой на примере «БТИ».
Следовательно, руководит «БТИ» Виктория Марченко (именно та, которой уступил кресло Леонид Сахневич в 2013 году). Работают на этом коммунальном предприятии эксперты: Иван Ховрич, Алла Куриленко и (!) Руслан Марченко.
Последнее фамилия ни на какие мысли не наталкивает? Точно – это же такая же фамилия как и у руководителя «БТИ». Руслан Марченко – де-юре бывший муж Виктории Марченко. Но де-факто они вместе живут и специально развелись, чтобы меньше было медийной внимания и глупых вопросов.
Руслан Марченко не только эксперт в «БТИ», а еще и частный предприниматель, который работает на субподрядах с черниговским бюро технической инвентаризации.
Дальше ситуацию не трудно спрогнозировать. Именно ФЛП Марченко и получает на субподрядах самые дорогие заказы от БТИ. Также перепадает немного «конфет» и ФЛП Александр Сурмило.
Все это работает по очень простой схеме. Идет команда от Сахневича на любое коммунальное или государственное предприятие. Или же в какое-то учебное заведение. Все равно куда, если бы только на соответствующую статью были деньги предусмотрены – сделать обновленный паспорт БТИ. И здесь уже неважно – нужен реально этот паспорт «заказчику», или нет. Это никакой роли не играет. Ведь есть такое слово «надо».
Послушный руководитель предприятия, к которому приходит команда от Сахневича, беспроблемно заключает договор с БТИ. А как иначе поступать?!
А дальше все происходит по накатанной. Простые рабочие-трудяги выполняют всю работу за копейки, а денежки получают «избранные».
Так и живем – бюджетные денежки получают те, кому в свое время проторил путь Леонид Сахневич, который, кстати, даже на новой должности не унывает. Например, возглавляемое им коммунальное предприятие Черниговского городского совета АТП «2528» строит по заказу одного из северских миллионеров автозаправочную станцию. Но это уже другая история.