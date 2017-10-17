“Тема с ванной не раскрыта!” Козловский, показал вид спереди
17.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-17 18:27
“Тема с ванной не раскрыта!” Козловский, показал вид спереди
Украинский певец Виталий Козловский поделился снимком, на котором принимает ванну с пеной.
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Фронтальный снимок он разместил в Instagram. “Тема с ванной не раскрыта!” – написал он, передает Rus.Media.
Козловский ранее показал снимок, на котором изображен в ванне в другом ракурсе. Чем и вызвал бурю комментариев в сети. В частности, поклонников интересовало, кто же фотограф.
Ранее пивак расстался со своей девушкой Рамин. Она сообщила, что стала инициатором разрыва с Козловским.