Тело дедушки раздавили несколько авто
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В селе Красиловка Козелецкого района 16 октября около 19:00 Toyota Land Cruiser сбила пешеходов.
70-летний пенсионер хотел перейти дорогу, но не по пешеходному переходу. Как рассказывает его вдова, он был в нетрезвом состоянии. 34-летний водитель внедорожника не заметил старенького, на улице уже светало. И пока водитель вызывал полицию, по телу сбитого пенсионера проехали еще несколько автомобилей.
Пока приехала следственно-оперативная группа, на автодороге тела было не узнать. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти. Водителя задержали. Он проживает в Броварах. А в тот день ехал из Чернигова к столице.
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