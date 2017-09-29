Телеведущая Катя Осадчая гуляет по Парижу
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 08:40
Телеведущая Катя Осадчая гуляет по Парижу
Без косметики.
В Париже проходит Неделя моды, и поэтому не удивительно, что именно сейчас туда отправилась Катя Осадчая, передает Rus.MediaУ свободное от показов и работы время ведущая наслаждается прогулками по центральным улицам, при том полностью отказавшись от макияжа.
Снимком из Франции Катя поделилась в своем блоге. На нем она без всякой косметики, сообщает Радио Максимум.
Селфі а-ля натюрель быстро собрало более 30 тысяч лайков, а в комментариях поклонники ведущей пишут, что в 34 года она выглядит очень молодо и привлекательно – словно 20-летняя.