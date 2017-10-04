Текст пенсионной реформы появился в общем доступе
2017-06-22 12:47
Текст пенсионной реформы появился в общем доступе
Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа.
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В распоряжении СМИ оказался полный текст законопроектов, входящих в пакет пенсионной реформы, одобренной Кабинетом министров Украины и направленной на рассмотрение Верховной Рады. Текст опубликовало агентство “Украинские новости”.
Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года – 35 лет.
Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.
Проект пенсионной реформы часть 1, часть 2.
Правительство предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс. гривен).
Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.
В рамках пенсионной реформы также планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.