Техосмотр авто водителям сообщили приятную новость
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2017-02-17 21:33
Техосмотр авто водителям сообщили приятную новость
Важная информация для водителей.
Запланированное возвращение техосмотра автомобилей в Украине откладывается. Соответствующий законопроект воспитан на доработку, все необходимые правки должны внести до 20 мая 2017 года.
Законопроект №4683, зарегистрирован в мае 2016 года, предусматривает ужесточение требований к водителям и перевозчикам, увеличены штрафы, еще больше разрешительных документов. Возвращение является одним из пунктов требований ЕС к Украине.
Следует отметить, что согласно содержанию документа, с момента получения им юридической силы, обязательному техосмотру сразу же подлежали бы коммерческие грузовые транспортные средства, которые выполняют международные перевозки.
Начиная с 1 ноября 2017 года все пассажирские автомобили, которые участвуют в международном движении, школьные автобусы, автобусы, работающие на пригородных и междугородних маршрутах и грузовики, перевозящие опасные грузы.
Для частного легкового транспорта, согласно с/п 4683, начнется в 2019 году.
Законопроект №5184 “О дорожном движении и его безопасности” также содержит информацию об обязательном.