Тарута взял в новую партию менеджеров режима Януковича: запуск партии “Основа”
2017-10-07 19:50
Тарута взял в новую партию менеджеров режима Януковича: запуск партии “Основа”
Как известно, Тарута еще в 90-х был одним из основателей “Индустриального союза Донбасса”.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
На пике финансового могущества в 2000-х годах его состояние оценивалось в 2,37 миллиарда долларов США. Но в 2016-м журнал Forbes оценивал его уже в 126 миллионов долларов США, передает Rus.Media.
В 2009-м году, после мирового финансового кризиса, 50% “ИСД” был продан пулу российских инвесторов при участии российского государственного “Внешэкономбанка”.
После Майдана, когда на Востоке Украины начались первые сепаратистские движения, Тарута был назначен председателем Донецкой ОГА. Тогда была популярна идея, что олигархи смогут остановить сепаратизм в восточных регионах. Правда, основателю “ИСД” это не удалось. Областная власть была перенесена из Донецка в Мариуполь. И уже осенью 2014-го Тарута его покинул из-за угрозы захвата города сепаратистами. А потом президент Петр Порошенко его уволил.
Впрочем, еще будучи председателем ОГА, Тарута выдвинулся на внеочередных парламентских выборах по округу в Донецкой области, и выиграл их. С тех пор ушел в политику бизнесмен начал активно пиариться. При том, пиариться на критике власти.
О том, что Тарута планирует запустить свой политический проект, в кулуарах заговорили еще в 2016-м году. Но эта идея долго висела в воздухе. Пока весной 2017-го нардеп объявил о запуске партии “Основа”.
Сейчас же проект бизнесмена, который позиционирует себя либерально-консервативным и меритократическим, но не брезгует “левыми” лозунгами о “трудах людей”, начал активно “продавать” себя избирателю. Тарута активно посещает телевизионные эфиры, в частности, канал NewsOne нардепа Евгения Мураева. Также под новую партию выкуплена значительная часть рекламных площадей в Киеве.
Но кто, кроме Таруты, есть в этой партии? Сейчас костяк команды “Основы” составляют три человека – Андрей Николаенко, Ярослав Арсирий и Владимир Полочанинов. Все они работали на серьезных должностях во времена президентства Виктора Януковича. Кроме того, в них прослеживаются связи с влиятельнейшими людьми той эпохи – Сергеем Левочкиным, Эдуардом Ставицким и Анатолием Присяжнюком.
Кто же теперь решил занять политическую нишу “защитников среднего класса”?
Помощник “регионалов”
Формальным руководителем партии “Основа”, согласно официальным данным, значится Андрей Николаенко. Во время президентства Виктора Януковича в 2013-м году, возглавив Кировоградскую область в возрасте 33 лет, он стал самым молодым председателем ОГА в Украине.
Трудовой путь Николаенко был стремительным. В 2000 году окончил Институт международных отношений Университета им. Шевченко. В 2002-м Николаенко становится атташе Посольства Украины в Республике Корея, а в 2003-м – третьим секретарем этого посольства.
В 2008-2009 годах Николаенко работает помощником депутата. Согласно данным сайта posipaky.info он помогал нардепам от Партии регионов Юрию Каракаю и Сергею Ларину, который сейчас является народным депутатом от “Оппозиционного блока”. Собственно, Ларин был предшественником Николаенко на должности кировоградского председателя ОГА. С марта 2011-го года Николаенко становится первым заместителем Ларина.
Фото: Андрей Николаенко
В 2013-м году Ларина переводят в Киев. Он становится заместителем Сергея Левочкина, главы администрации президента Януковича. Его называли человеком, близким к “серому кардиналу” Януковича, и, одновременно, к некоторым представителям так называемой “Семьи” экс-президента.
Сам Николаенко написал заявление об отставке с должности председателя ОГА после бегства Януковича из страны. Тогда же он уходит с поста члена совета и исполкома Кировоградской областной организации Партии регионов.
Но уже в марте 2014-го года он становится заместителем Таруты на посту главы Донецкой ОГА. В сентябре того же года Николаенко назначают председателем Госагентства по восстановлению Донбасса. Правда, в этой должности чиновник пробыл всего около месяца – в октябре он пишет заявление об отставке в связи с принятием закона о люстрации. Тогда же президент Петр Порошенко увольняет Таруту с должности председателя донецкого ОГА.
Судейский родственник
Среди первых лиц “Основы” является давний соратник Николаенко Ярослав Арсирий. Этот уроженец Донецка в 2003-2010 годах работал на руководящих должностных госкомпании “Укрресурсы”, Госкомрезерве, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и “Укрхимтрансаммиаке”.
В 2010-2012 годах Арсирий был заместителем министра и директором департамента в Министерстве культуры. А в 2013-м году он становится заместителем Николаенко на должности председателя Кировоградской ОГА.
Интересен еще один факт. У Ярослава Арсирия есть брат – судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий. Он известен рядом решений, имевших большой резонанс. В частности, этот судья часто принимал решения в пользу сотрудников правоохранительных органов, которые подпадают под люстрацию.
Но это не все. Журналисты программы Следствие.Инфо публиковали расследование о шикарной жизни судей Окружного админсуда Киева. В частности, согласно материалу, судья Арсирий ездил в Круиз по США, Ямайке, Гаити, Мексике. Более того, во время вояжей под его именем выносились решения.
“Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, 15 января 2013 года коллегия с участием Руслана Арсирия выносила решение в отношении телеканала ТВі. Хотя, по данным правоохранителей, Руслан Арсирий в это время был не в Киеве, а где-то в районе Ямайки”, – отмечали журналисты.
Важный аспект в том, что судья Арсирий, в составе коллегии судей, принимал решения, которым не дал государству забрать у фирмы “Голден Деррик” 20 газоносных месторождений, полученных ею во времена президентства Януковича. Эту компанию связывали с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, относился к неформальной “Семьи” бывшего президента.
“Вотчиной” Ставицкого во времена Януковича была Кировоградская область, которой управляли Андрей Николаенко и Ярослав Арсирий, нынешние лидеры партии Таруты. А их “старшего товарища” из Оппоблока Ларина, кроме Левочкина, связывали и с “семейным” министром энергетики.
Соратник Яценюка и Присяжнюка
Еще одним публичным лицом партии “Основа” является Владимир Полочанинов, экс-нардеп от “Батькивщины” в 2012-2014 годах. Он родился в Белой Церкви Киевской области.
Политическую карьеру этот человек начал еще в 2006-м году, став депутатом Киевского облсовета от Социалистической партии. Тогда он возглавил постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов.
Но уже в 2009-м Полочанинов становится главой Киевской областной организации партии “Фронт Перемен” Арсения Яценюка. А в 2010-м его назначают первым заместителем Анатолия Присяжнюка, одиозного главы Киевской области времен Януковича. После бегства экс-президента, Присяжнюк также уехал в Россию. В Украине его подозревали в растрате 36,5 миллионов гривен.
Перед местными выборами 2010-го года Полочанинов уволился с чиновничьей должности, якобы из-за примусов вступить в Партию регионов. Однако в том же году он вновь был избран депутатом облсовета, но уже от оппозиционного “Фронта перемен”.
Правда, здесь есть тонкий нюанс. Соратником Полочанинова по партии и коллега по избирательному списку был Александр Присяжнюк, сын экс-председателя ОГА Анатолия Присяжнюка. Сейчас Присяжнюк-младший – народный депутат от партии Яценюка и возглавляет “Народный фронт” в Киевской области.
В 2012-м году Полочанинов избирается в нардепы по списку “Батькивщины”, которую тогда возглавил Яценюк. Но уже в 2013-м, перед Майданом, он входит в конфликт с руководством “Батькивщины” и пытается организовать свой политический проект – партию “Демократы”. Причиной конфликта было названо несогласие с решением о ликвидации “Фронта змин”.
Партнером по новому проекту стал тогдашний коллега Полочанинова по фракции Андрей Павелко. Сейчас он – депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, председатель бюджетного комитета и президент Федерации футбола Украины.
Но проект, хоть его и пытались раскручивать под выборы 2014-го года, привлекая даже автогонщика Алексея Мочанова, особых результатов не дал. Павелко ушел в БПП, а Полочанинов сконцентрировался на общественно-политической работе в Киевской области.
До очередных парламентских выборов – два года. Они должны пройти осенью 2019-го. В принципе, времени не так много – как раз пора запускать новые политические проекты, чтобы успеть их раскрутить.
В электоральном поле бывшей Партии регионов работает сразу несколько сил. В первую очередь, “Оппозиционный блок” – прямой потомок бывшей партии власти. Также это “Возрождение” Виталия Хомутынника, “Наш край”, вдохновителем которого является Администрация президента, и “За жизнь” Вадима Рабиновича.
Тарута же, видимо, решил пойти другим путем. Прогрессивный дизайн и либеральные посылы, очевидно, должны создать имидж непопулистичної, разумной “третьей силы”, которая соберет голоса думающей аудитории. Правда, под красивой вывеской сидят все те же люди.