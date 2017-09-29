“Тарантино в шоке”: поздравление винницкого телеканала “взорвало” сеть (видео)
2017-09-28 22:35
“Тарантино в шоке”: поздравление винницкого телеканала “взорвало” сеть (видео)
Сети развеселило поздравление винницкого телевидения. В соцсетях живо обсуждают поздравления винницкого местного телевидения известного американского режиссера Квентина Тарантино.
В соцсетях живо обсуждают поздравления винницкого местного телевидения известного американского режиссера Квентина Тарантино.
Это видеоролик был размещен на Youtube-канале VITAtvVINN, передает Rus.Media.
Непонятно, какое отношение винницкий канал имеет к творчеству Тарантино. Так же, пользователи соцсетей отмечают, что сам режиссер был бы в шоке от такого приветствия, при условии, конечно, если бы узнал о нем.
В целом же, именно поздравления и его формат вызвало живое обсуждение на просторах интернета.