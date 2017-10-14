Тара Рид напугала появлением в прозрачном платье
2017-10-13 17:11
Тара Рид напугала появлением в прозрачном платье
Ужас пятницы 13-го.
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В этом году 13 октября выпало на пятницу, передает Rus.Media. Не праздник, но многие не упускают возможности отметить этот день как-то по-особенному. Американская актриса Тара Рид начала праздновать накануне, напугав всех присутствующих своим появлением в прозрачном платье.
Когда речь заходит о Таре Рид, сразу становится понятно — не жди ничего хорошего. 41-летняя актриса, уже давно не радовала своих поклонников появлением на экране, умеет выбирать неудачные наряды, как никакая другая знаменитость.
На презентации нового проекта Снуп Дога в Лос-Анджелесе Тара Рид появилась в абсолютно прозрачном платье, расшитом красными маками. Автором наряда стал дизайнер марки YAS Couture, в вещах которого иногда выходит в свет Дженнифер Лопес. Под «голое» платье актриса, как и полагается, надела нюдову белье, а грудь заклеила огромными наклейками, которые рассекретили себя при первых вспышках фотокамер.