Танцы со звездами: партнер Могилевской отшил Влада Яму
2017-09-26 11:15
Танцы со звездами: партнер Могилевской отшил Влада Яму
Бывший и нынешний партнеры певицы Натальи Могилевской продолжают обмениваться любезностями на шоу “Танцы со звездами”.
На этот раз артистка и профессиональный танцор Игорь Кузьменко исполнили вальс под песню Уитни Хьюстон “I Will Always Love You”, передает Rus.Media.
Судьи как всегда дали неоднозначную оценку выступления Могилевской – мол, красиво, но чего-то не хватает. И тут очередь дошла до Влада Ямы.
“Я должен кое в чем признаться. На самом деле у нас с Наташей были отношения. Они были на паркете, они были в танце. И все это чувствовали. Я хотел бы почувствовать, что между вами есть какое-то притяжение. Я этого пока не чувствую. Сегодня опять все было на уровне, все было хорошо. Но мне кажется, если все будет идти вот так, вы вряд ли выиграете это шоу. Настало время рисковать. И выбор за вами”, – прокомментировал он.
После этого микрофон решительно взял партнер Могилевской и обратился к хореографу. “Влад, вы постоянно вспоминаете на счет ваших отношений с Натальей. Мне кажется, это было очень давно. И пора, наверное, уже об этом забыть, потому что сейчас у нее новая страница и другие отношения. Извините”, – отрезал Кузьменко.