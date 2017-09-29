Танцы со звездами 2017 – Наталья Могилевская едва не вышла на паркет без платья (видео)
2017-09-29 14:43
Танцы со звездами 2017 – Наталья Могилевская едва не вышла на паркет без платья (видео)
Украинская певица и участница Танцев со звездами 2017 Наталья Могилевская раскрыла закулисные тайны проекта.
Наталья Могилевская поделилась казусними историями, которые происходили с ней на Танцы со звездами 2017 (1+1).
Так, по словам певицы, во время четвертого прямого эфира она могла выйти на паркет без платья.
Как оказалось, наряд для пасодобля перед самым эфиром застрял в барабане стиральной машинки. Костюмерам пришлось вызывать техников, чтобы те разобрали “стиралку“ и спасли платье.
Но перед выходом на паркет – еще одна неудача: крючки на юбке не выдержали бремя многослойной ткани и оторвались. Юбку сшивали прямо в стар-руме, во время прямого эфира. Еще секунда, Натали пришлось бы выходить на паркет в купальнике!
А на один из эфиров певица могла вообще не успеть. Как-то Игорь и Наталья застряли в пробке и вынуждены были добираться в съемочный павильон на метро.
“Мы устроили селфи-пати в вагоне! – смеется певица. – Но меня часто не узнают на улице. Так, на крайний эфир я прилетела утром, в день съемок. В аэропорту какая-то парочка протянула мне камеру и я долго объясняла им, что без грима не могу выполнить их просьбу. Оказалось, они хотели, не со мной сфотографироваться, а чтобы я сфотографировала их! Просто не узнали“.
После ухода из шоу любительницы кокошников Оли Поляковой и жены одного из богатейших бизнесменов Европы Камалии, Могилевская призналась – с девушками она не конкурировала.
“Как я могла конкурировать с Камалией или Олей Поляковой? Обе они танцевали с ребятами из моего балета. У меня очень теплые отношения. Немного жаль, что они покинули проект, – говорит Могилевская. – Ведь это большая удача, когда тебе в жизни встречаются достойные соперники. Это заставляет расти и развиваться“.
Кстати, на проекте в Могилевской появилось прозвище. Так, на ироническое замечание одних: “Почему в Могилевской сразу три партнера?» (имея в виду Кузьменко, Мисюрку и Жука), другие шутят, мол: “ЛЭГЭНДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ все можно!“
Смотрите видео, как Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко танцуют пасодобль: