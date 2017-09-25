Танцы со звездами 2017 – кто покинул проект в пятом выпуске (видео)
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 08:51
Танцы со звездами 2017 – кто покинул проект в пятом выпуске (видео)
В воскресенье, 24 сентября на канале 1+1 состоялся третий выпуск обновленного шоу Танцы со звездами.
В третьем выпуске обновленного танцевального шоу Танцы со звездами 2017 (1+1) по результатам баллов членов жюри и зрительского голосования, выбывших Камалия и Дмитрий Жук.
В зоне риска также оказались Надя Дорофеева и Евгений Кот.
Однако паре помогли голоса зрителей и они остались в проекте.
Смотри как прошел пятый выпуск Танцы со звездами 2017.
Смотри выступление Камалии и Дмитрия Жука в пятом выпуске шоу Танцы со звездами 2017: