“Танцы со звездами 2017” 7 выпуск: кто покинул проект (Видео)
2017-10-09 14:06
“Танцы со звездами 2017” 7 выпуск: кто покинул проект (Видео)
8 октября на телеканале “1+1” был показан прямой эфир популярного обновленного проекта “Танцы со звездами”.
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В седьмом выпуске “Танцы со звездами 2017” за места в проекте соревновались 6 пар танцоров: Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, Ахтем Сеитаблаев и Елена Шоптенко, Сергей и Снежана Бабкині, Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко, Юрий Ткач и Илона Гвоздева и Надя Дорофеева и Женя Кот, передает Rus.Media.
Темой эфира стал “Цирк”, в котором танцевальные пары должны были не только выполнить выпал жанр танца, но и воспроизвести цирковое искусство в своих номерах.
Начал седьмой эфир ретро-цирк, который стал очень уместным.
На этот раз голосование и отбор пар состоялся несколько нестандартно. Ведущий Юрий Горбунов сразу в начале шоу закрыл линии голосования, которые были открыты целую неделю.
В зону риска сразу же попали следующие пары: Ахтем Сеитаблаев и Елена Шоптенко, Юрий Ткач и Илона Гвоздева и Сергей и Снежана Бабкины.
Однако ведущий сразу же открыл новые линии голосования, которые смогут спасти танцоров и “вытащить” их из зоны риска.
Первыми на танцевальный проект вышла пара Юрия Ткача и Илоны Гвоздевой, которая исполнила сальсу. Илона превратилась в цирковую дрессировщицу, а Юрий — в послушного льва.
Вторыми на паркет вышли — Ахтем Сеитаблаев и Елена Шоптенко. Пара выполнила невероятно чувственное и одновременно страстное танго.
Следующая пара, которая действительно удивила своим номером — это пара Натальи Могилевской и Игоря Кузьменка. Они исполнили зажигательную самбу в образе танцоров, которые имеют пышные формы. Не смотря на тяжелые и огромные костюмы, им все же удалось удивить публику и судей.
определенный конфликт произошел с судьей Екатериной Повар, которая как бы и подарила свой сувенир-игрушку танцевальной паре, но все же сказала Натали Могилевской несколько неприятных слов.
Следующий рискованный номер о любви исполнила пара танцоров Нади Дорофеевой и Евгения Кота.
Трогательный номер не оставил равнодушными судей, — Повар Екатерина подарила свой традиционный цветок (белую орхидею) именно этой паре.
Пара, вылет которой очень ждут другие участники, вышла на следующей паркет. Это Дмитрий Комаров и александр Кучеренко, в седьмом прямом эфире исполнили эффектный пасадобль.
Последняя пара, которая не имела никакой репетиции на этой неделе до седьмого выпуска “Танцы со звездами”, это пара Сергея и Снежаны Бабкиных. Пара всю неделю имела гастроли по Западной Украине, однако они все же пытались выполнить заданный фокстрот как можно лучше.
7 выпуск получился очень эмоциональным, в первую очередь для фанатов Дмитрия Комарова. По результатам зрительского голосования “Танцы со звездами” 08.10.2017 покинула одна пара: Юрий Ткач и Илона Гвоздева, но 7 выпуск” решил покинуть Дмитрий Комаров, уступив свое место Ткачу и Гвоздевой. Телеведущий попросил отдать деньги за его смс-ки на благотворительность.
Теперь за главный приз будут бороться пять пар, которые продолжат удивлять зрителей новыми креативными постановками.