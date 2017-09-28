Талибы пытались уничтожить главу Пентагона и генсека НАТО
2017-09-27 13:50
Талибы пытались уничтожить главу Пентагона и генсека НАТО
Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу.
Движение Талибан взяло на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, в который прибыли министр обороны США Джеймс Маттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Rus.Media.
На территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет.
Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что в результате этой атаки никто не пострадал.
Сейчас службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.
Телеканал сообщает, что накануне шеф Пентагона Маттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно прибыли в Кабул на переговоры с властями Афганистана.