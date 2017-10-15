Такое привычное занятие приводит к нарушению сна у детей
15.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
О вреде “голубого экрана” давно все знают. Однако американские ученые
выяснили, почему телевизор негативно влияет на детский сон. Эксперимент проходил с участием 1800 детей в возрасте от шести месяцев до семи лет. Эксперты установили: один лишний час просмотра телевизора в день сокращает продолжительность сна ребенка на 7 минут. Интересно, что такая закономерность проявляется больше всего среди мальчиков.
Специалисты советуют родителям объяснять своим чадам о негативном влиянии телевизора таким образом, чтобы ребенок сам понял, что это — причина ее плохого сна, зрения, повышенной утомляемости и целого ряда других отклонений.