Такие поцелуи признали вреднее сигарет
Трудно поверить, но поцелуи опаснее сигаретные затяжки. Глубокий поцелуй может привести даже к развитию рака головы и шеи! Инфекция под названием “вирус папилломы человека” (ВПЧ) передается через оральный секс и французские поцелуи. Обычно ВПЧ ассоциируется с раком шейки матки i связью между женщиной и мужчиной при половом контакте.
У людей, инфицированных ВПЧ в ротоглотке, риск развития рака в 250 раз выше, чем в других. На самом деле существует более 100 видов вируса, однако лишь около восьми штаммов ВПЧ “повышенного риска” могут вызывать раковые образования в ротоглотке.
Австралийский онкохирург доктор Томас Мегібен сообщил: даже участвуя в ласках без сексуального контакта, люди могут передавать друг другу ВПЧ.
Это может быть тревожным сигналом для многих, потому что риск заражения смертельным вирусом ВПЧ увеличивается пропорционально количеству партнеров, с которыми у вас были глубокие поцелуи.