Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко
2017-10-08 19:06
Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко
После победы над младшим братом, британец решил попробовать драться со старшим.
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Мэра Киева Виталия Кличко через пять лет после завершения боксерской карьеры вызвали на поединок, передает Rus.Media. Инициатива пошла от британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри, которому в 2015 году удалось отобрать пояса у Владимира Кличко.
– Хотелось бы подраться со старшим братом Виталием, ведь его младший брат не сильно поработал, – написал Фьюри в своем “Твиттере”.
Виталий Кличко провел на профессиональном ринге 47 боев, в которых одержал 45 побед. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2012 года против Мануэля Чара и одержал убедительную победу.
С тех пор Кличко не возвращался в спорт и занимался исключительно политической деятельностью.
Впрочем, Фьюри не выходил на ринг с 2015 года, именно после победы над Владимиром.