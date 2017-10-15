Таисия Повалий удивила неожиданным образом в новом шоу
15.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-15 20:34
Таисия Повалий удивила неожиданным образом в новом шоу
Звезда предстает в “готическом” наряде.
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На своей странице в Instagram 52-летняя Таисия Повалий поделилась фото в неожиданном образе, передает Rus.Media.
На снимке звезда предстает в “готическом“ наряде – пышном платье с открытыми плечами.
Кстати, на видео видно, что юбка у наряда практически полностью прозрачная, однако артистку это совсем не смущает.
Где будет выступать Повалий с новым шоу, пока неизвестно, однако поклонники заинтригованы.