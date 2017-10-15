Таисия Повалий удивила неожиданным образом в новом шоу

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 20:34

Таисия Повалий удивила неожиданным образом в новом шоу
Звезда предстает в “готическом” наряде.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

На своей странице в Instagram 52-летняя Таисия Повалий поделилась фото в неожиданном образе, передает Rus.Media.

На снимке звезда предстает в “готическом“ наряде – пышном платье с открытыми плечами.

Кстати, на видео видно, что юбка у наряда практически полностью прозрачная, однако артистку это совсем не смущает.

Где будет выступать Повалий с новым шоу, пока неизвестно, однако поклонники заинтригованы.

 

Похожие записи

Об авторе

despravda