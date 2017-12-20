Тайный поклонник завалил квартиру цветами Бузовой

magictr | 20.12.2017 | Социум | Комментариев нет

Телеведущая не преминула похвастаться возможностью сюрпризом, подготовленным для нее неизвестным поклонником, перед подписчиками в Instagram.

Таємний шанувальник завалив квартиру Бузової квітами

Квартира Ольги Бузовой неожиданно для нее оказалась заставлена множеством красных роз, передает Rus.Media. Телеведущая не преминула похвастаться возможностью сюрпризом, подготовленным для нее неизвестным поклонником, перед подписчиками в Instagram.

Знаменитость подчеркнула, что не знала о готовящемся подарке, но очень рада ему. В своем посте она заметила, что догадывается о том, что личность тайного поклонника знают ее помощники Сона Агаева и Антон Богославский, которые в этот день чрезмерно настойчиво отправляли ее домой на протяжении дня. Теперь теледива намерена «пытать» друзей с целью выяснить, кто же на самом деле тот самый тайный поклонник.

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