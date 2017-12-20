Тайный поклонник завалил квартиру цветами Бузовой
Телеведущая не преминула похвастаться возможностью сюрпризом, подготовленным для нее неизвестным поклонником, перед подписчиками в Instagram.
Квартира Ольги Бузовой неожиданно для нее оказалась заставлена множеством красных роз, передает Rus.Media. Телеведущая не преминула похвастаться возможностью сюрпризом, подготовленным для нее неизвестным поклонником, перед подписчиками в Instagram.
Знаменитость подчеркнула, что не знала о готовящемся подарке, но очень рада ему. В своем посте она заметила, что догадывается о том, что личность тайного поклонника знают ее помощники Сона Агаева и Антон Богославский, которые в этот день чрезмерно настойчиво отправляли ее домой на протяжении дня. Теперь теледива намерена «пытать» друзей с целью выяснить, кто же на самом деле тот самый тайный поклонник.