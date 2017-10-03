Тайные сексуальные страхи людей показали на видео
2017-10-03 17:23
Тайные сексуальные страхи людей показали на видео
В числе популярных запросов оказались “брак без секса” и “несчастливый брак”.
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Авторы YouTube-канал AsapSCIENCE на основе анализа данных истории поиска пользователей установили, какие проблемы сексуальной жизни больше всего волнуют людей, передает Rus.Media.
Согласно Google, довольно часто пользователей беспокоит “брак без секса”, о котором люди спрашивают поисковик в 3,5 раза чаще, чем о “несчастливом браке”.
Также авторы видео отметили, что женщины в два раза чаще рассказывают Google об отсутствии секса с партнером. Что касается мужчин, то они любят запрашивать информацию о половые члены. Причем, этот орган превосходит по популярности все остальные части тела вместе взятые.