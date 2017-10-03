Тайны носа, или почему при насморке нельзя использовать сосудосуживающие капли
2017-10-03 11:18
Тайны носа, или почему при насморке нельзя использовать сосудосуживающие капли
Берегите свои носы, даже если они слишком длинные!.
Берегите свои носы, даже если они слишком длинные!, передает Rus.Media.
Почему медицина делит людей на «аристократов» и «простолюдинов» и почему лечить их надо по-разному? Ответы дает врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор .
Как дышать правильно
— Воздух, проходя через нос, должен согреваться и увлажняться. Если этого не происходит, он высушивает и охлаждает слизистые оболочки горла и дыхательных путей, способствует развитию простудных заболеваний. Обычно, чтобы избежать этого, советуют дышать носом. Но этого мало — крайне важно, как воздух проходит через нос, которая у человека аэродинамика носа.
У всех детей до 2-летнего возраста она одинакова. Ребенок вдыхает только носом, рот у него закрыт, а воздух не проходит просто сквозь полость носа, но и через придаточные пазухи (синусы). У ребенка они большие — так природа специально создала, чтобы воздух в них согревался и увлажнялся и ребенок не простужался. После 2 лет открывается так называемый нижний носовой ход, и, если он большой, воздух, не встречая сопротивления, проходит по нему быстро, не успевая согреваться и увлажняться.
Это так называемый южный тип носа, его владельцы склонны к простудам. Если этот проход узкий, воздух направляется вверх, где есть узкие отверстия (устья), соединяющие полость носа и пазухи. Воздух засасывается в них согревается до 25 градусов и увлажняется на 100%. Так работает нос северного типа, и его владельцы простужаются крайне редко.
Воспаление — это защита
Как сделать, чтобы нос дышал правильно и чтобы пазухи принимали участие в дыхании? Нужно форсированное дыхание через нос после сна, лучше всего это обеспечивает утренняя гимнастика — неслучайно ее пропагандировали в СССР и сейчас она так популярна в Китае.
Если воздух в квартире становится сухим (например, при включенном отоплении), полезно закапывать в нос оливковое, подсолнечное или другие пищевые растительные масла. Подбирают их по ощущению, которое лучше переносится.
Даже если нос не дышит при простуде, очень важно его проветривать принудительно. Это открывает узкие отверстия пазух, и воздух начинает поступать в них. А вот использовать сосудосуживающие капли и спреи, которые очень популярны и широко рекламируются, не стоит.
«Аристократы» и «простолюдины»
Я использую в лечении два вида лекарств — препараты с серебром (колларгол и др.) и капли с антигистаминами (с димедролом). Причем есть пациенты, которым помогают только первые, я называю их «серебряными» или «серебряно-зависимыми людьми. Их меньшинство, не более 10% в обществе и не более 40% среди хронически больных, и другие препараты их не лечат.
Раньше я и понятия не имел, что так может быть. Но родители не раз приводили ко мне детей с хроническими болезнями, которым реально ничего не помогало и вдруг излечились, когда матери от отчаяния шли к церкви и давали детям святую воду. Стал изучать этот вопрос, и выяснилось, что аристократы не просто так пили из серебра, ели с серебра и носили украшения из этого металла.
Есть люди, организм которых ионов серебра требуется больше, чем другим, и это их спасало. Это важно не только при лор-болезни, серебро им необходимо для укрепления иммунитета и улучшения обмена веществ. Другим пациентам, и их большинство, хорошо помогают при простудах капли с антигистаминами. Чтобы понять, кому что поможет, я капаю в одну половину носа препарат с серебром, а в другую — антигистамины.
Какие лекарства поможет, видно быстро: нос начинает дышать, слизистая подсыхает. Интересно, что дело не в наследственности — в одной семье могут быть как «аристократы», так и не чувствительны к серебру «простолюдины».