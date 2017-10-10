Таинственно жизнь жены северокорейского диктатора Ким Чен Ына – Ли Соль Чжу!
2017-10-09 09:34
Таинственно жизнь жены северокорейского диктатора Ким Чен Ына – Ли Соль Чжу!
Трое детей и любовь к Dior:
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О жизни Ли Соль Чжу, которая в 2012 году была названа женой северокорейского диктатора Ким Чен Ына (хотя вышла за него еще в 2009-2010), известно немного, передает Rus.Media. По данным разведки Южной Кореи, Или 28 лет, она – мать троих детей. В то же время правительство КНДР не подтверждает, но и не опровергает эту информацию, – пишет НВ STYLE.
Жена правителя Северной Кореи нечасто появляется на публике. Обычно ее можно увидеть на празднованиях запуска ракетных испытаний, во время которых она всегда фотографируется, вежливо улыбаясь, одета в платье пастельных тонов.
По имеющейся информации, родилась в хорошей семье – ее отец был профессором, а мать – врачом, но есть мало сведений о ее жизни и о том, как она стала женой самого известного диктатора мира.
Business Insider собрал все, что известно о таинственной жены Ким Чен Ына.
Ли Соль Чжу была впервые идентифицирована как жена Ким Чен Ына в июле 2012 года, когда государственные СМИ Северной Кореи заявили это официально.
Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын.
Появление “загадочной женщины” рядом с главой КНДР на многочисленных публичных мероприятиях, включая театральные представления и событие по случаю годовщины дедушки Кима – Ким Ир Сена, вызвало длительное международное медиа-безумие.
Официальное представление в качестве жены лидера было маловероятным. Северокорейские СМИ вскользь упоминали о ней во время освещения открытия парка развлечений в Пхеньяне. “Пока звучала приветственная песня, – сообщило государственное телевидение, – на месте церемонии появился маршал Ким Чен Ын с женой, товарищем Ли Соль Чжу”.
Также точно неизвестно, когда Ким и Ли поженились. Некоторые источники сообщают, что свадьба состоялась в 2009 году, а в следующем родила ребенка, другие говорят, что пара не встречалась до концерта классической музыки в 2010 году.
Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын.
Секретность вокруг их свадьба не была неожиданностью для жителей страны и международных обозревателей. Отец Кима вообще не показывал общественности своих многочисленных жен.
Мало что известно о жизни до замужества с Кимом, но южнокорейская разведка утверждает, что она изучала вокал в Китае и посещала Южную Корею в 2005 году в качестве члена команды Северной Кореи чирлидингу.
Жена диктатора известна своей любовью к западной моды: у нее замечали дорогие сумки от самых дорогих дизайнеров, таких как Dior и Chanel. При этом ее любовь к предметам роскоши вызвала международную критику, ведь обычные граждане Северной Кореи много лет борются с голодом, засухой и нищетой.
В начале этого года на несколько месяцев перестала появляться на публике, что вызвало предположения о ее беременности. В августе южнокорейская разведка сообщила, что она родила ребенка.
Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын.
Считается, что и Ким теперь воспитывают троих детей, хотя наиболее подробная информация об этом поступает от бывшей звезды НБА Денниса Родмана, известного своей спорной дружбой с Кимом и частыми поездками в Северную Корею. В 2013 году Родман говорил, что видел второй ребенок пары – дочь Ким Джуэ. “Я держал на руках ребенка Джуэ и говорил с госпожой Ли. [Ким] хороший папа и имеет прекрасную семью”, – рассказывал Родман The Guardian.
Южнокорейские СМИ предположили, что, возможно, заставили родить третьего ребенка в надежде, что это будет мальчик, который мог бы унаследовать диктатуру Кима, предполагая, что оба предыдущих ребенка пары были девочками.
Один северокорейский перебежчик рассказал южнокорейскому информационному каналу YTN, что на нее оказывалось давление, чтобы она быстро родила сына, потому что режим уже не очень крепкий”.