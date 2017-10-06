Супрун рассказала, когда в Украине введут электронные рецепты
2017-10-04 13:42
Супрун рассказала, когда в Украине введут электронные рецепты
Нововведение поможет эффективно отслеживать статистику по пациентам.
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Министерство здравоохранения планирует в 2018 году введение электронных рецептов, что поможет эффективно отслеживать статистику заболеваний, передает Rus.Media. Об этом в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила во время заседании правительства 4 октября.
“В 2018 году мы планируем введение электронного рецепта”, – заявила в.а. министра.
По словам Супрун, это поможет эффективно отслеживать статистику по пациентам.
“Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя ни потерять, ни подделать. Мы сможем тогда собирать статистику, чтобы мы имели достоверную информацию о заболевания в Украине”, – пояснила Супрун.
В Украине запускают электронный реестр инсулинозависимых пациентов – внедрение реестра позволяет государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен.