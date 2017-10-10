Супрун назвала ужасающие данные о самолечение украинцев
2017-10-10 16:50
Супрун назвала ужасающие данные о самолечение украинцев
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что практически 3 из 4 украинцев занимаются самолечением в домашних условиях, потому что не имеют денег платить врачам.
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Такие данные Супрун обнародовала на своей странице в Facebook, передает Rus.Media.
Бесплатная медицина в Украине – это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость “бесплатного” лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом,
– написала Ульяна Супрун.
Она поделилась данными исследования “Пациенты Украины”, согласно которым 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки денег на лечение в медучреждениях.
Супрун настаивает, что согласно законопроектам, которые предусмотрены медреформой, Государство реально будет платить за медицинские услуги, предоставленные каждому украинцу.
Первичная, экстренная и паллиативная помощь будут покрываться государством на 100%. Специализированная и высокоспециализированная помощь будет покрываться в рамках программы медицинских гарантий,
– объяснила урядовиця.