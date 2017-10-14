Супруги подверглись оральнійм утехам возле храма в Греции
2017-10-14 10:31
Супруги подверглись оральнійм утехам возле храма в Греции
Свадебное фото с половым актом у храма в Греции вызвало большой скандал.
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В Греции на острове Родос запретили свадьбы для иностранцев после выходки британских молодоженов, которые сфотографировались возле греческого монастыря в интимной позе, передает Rus.Media.
Мэтью Лунн опубликовал фотографию со своей женой Карли, которая стоит на коленях в белом платье, у самого Мэтью при этом спущенные штаны до щиколоток.
После инцидента верховный епископ решил запретить все иностранные свадьба в монастыре Святого Павла на Родосе, несмотря на то, что пары бронировали церемонии за несколько лет.
“Мы греки, и мы дорожим нашими традициями и святостью наших религиозных объектов. Мы не можем допустить, чтобы это отвратительное поведение имело место быть. Сотни будущих невест из Великобритании и во всем мире звонят мне сегодня из-за этого поступка”, – сообщил глава общины Линдос.
“Позор этим двум за ущерб, который они нанесли. Сделают они то же самое на своей родине; перед британской часовней, еврейским храмом, мусульманской мечетью? Они были бы обезглавлены мусульманами!” – добавил он.