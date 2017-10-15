Супервулкан в Єллоустоні может активизироваться раньше, чем предполагалось
2017-10-15 11:42
Супервулкан в Єллоустоні может активизироваться раньше, чем предполагалось
Ученые из Университета штата Аризона заявили о том, что супервулкан в Єллоустоні (США) может проснуться уже в ближайшие несколько десятков, а не сотен лет, как предполагалось ранее.
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Как отмечается, во время исследования ученые изучили ископаемые остатки вулканического пепла и установили, что последнее извержение произошло после того, как в резервуар под кальдерой попали два свежих приливы магмы. Это означает, что процессы, которые формируют магматический пузырь, происходят гораздо быстрее, чем предполагалось.
«Страшно представить, как мало времени нужно для того, чтобы спящий вулкан оказался на грани извержения», – заявила одна из авторов доклада Ханна Шамлу.
Вместе с тем, сотрудник Йеллоустонской вулканической обсерватории Майкл Поланд сомневается в выводах ученых. По его словам, возможность резкого роста активности кальдеры исключена. «Постоянно случается что-то интересное. Но мы не видели ничего такого, что заставило бы нас думать, что описанные в исследовании магматические процессы действительно происходят», — рассказал Поланд.
Ранее National Geographic информировал, что с 12 июня и до октября в парке произошло почти 2500 колебаний земной коры: 185 имели магнитуду 2 балла, двенадцать – около 3 баллов, и одно – 4,4 баллов. Только в сентябре в Йеллоустоуне зафиксировали 115 землетрясений. С начала октября, по словам ученых, сейсмическая активность явно идет на спад, но пока говорить о ее полном завершении рано.