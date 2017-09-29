Супермодные цвета волосы 2017 года: каждая найдет свой идеальный оттенок! (фото)
2017-01-08 21:47
Супермодные цвета волосы 2017 года: каждая найдет свой идеальный оттенок! (фото)
Вот и наступил 2017 год. Кроме того, что наступила новая страница жизни, в силу вступили новые модные тенденции .
Порадует модниц мягкая естественность в теплых оттенках. Найдут что-то для себя и любители необычных сочетаний цветов, передает Rus.Media.
Модное окрашивание в 2017 году
Конечно же, год Огненного Петуха не мог обойтись без красного цвета. И волос это касается также! Оттенки ягод и вина — хит этого года. Самый популярный из них — вишня. Но ты можешь выбрать бордо или красное дерево. В глубокий красный можно покрасить все волосы.
Но еще лучше оттенить вишневыми прядками шоколадный цвет волос. Если же твой цвет ближе к медному, стоит заменить вишневый оттенок более теплым: цветом бургунди или брусничного джема.
Несколько лет были модными шоколадные и черные оттенки волос, но в этом году блондинки вновь восходят на Олимп. Преимущество этого вида окрашивания в том, что теплого оттенка большинства крашеных блондинок добиться легче всего.
Не нужно полностью избавляться от желтого пигмента, его можно нейтрализовать, правильно выводя в клубничный оттенок. Выглядит так же вкусно, как и звучит!
Такая техника окрашивания стала завоевывать сердца модниц еще в прошлом году. Серебристо-серые и снежно белые пряди подойдут юным девушкам и элегантным леди. Если ты никогда не красила волосы и у тебя уже седина, сейчас самое время носить ее с гордостью и достоинством.
Только обрати внимание, что для создания седых эффекта придется сильно осветлить волосы. Если ты сомневаешься, что сможешь приручить такой цвет в реальной жизни, лучше не рисковать. Меньше шансов промахнуться с оттенком у тех, чья кожа, глаза и натуральный цвет волос от природы в холодных тонах.
Модным стало красить отдельные пряди в необычные цвета, вроде голубого или синего. Необычным решением является также создание эффекта джинс, когда уже окрашенные волосы добавляются небольшие вкрапления яркого цвета от корней. Для получения необходимого цвета, пряди, предварительно обесцвечивают.
В этом году очень темные и приближенные к черному цвета уже не в почете. Актуальными в 2017 году станут ореховые и холодные русые тона. Легкое омбре, где темно-русый плавно переходит в светлый, мягко подчеркивает черты лица.
А вот ярко-рыжие тона скоро покажутся на модном пьедестале. Хозяйкам огненных локонов стоит выбрать более спокойные тона. В тренде оттенки корицы, меди или шампанского с красноватым отливом.
Среди модных новинок окрашивания есть и такие, которые понравятся любительницам экстремальной красоты. Главный из них — градиент в цветах мероприятия. Красные, розовые, персиковые и желтые оттенки очень красиво «растекаются» по волосам, создавая эффект заходящего солнца.
Конечно, в условиях офиса такой окрас может выглядеть немного неуместно, но поездка на море — это неплохой повод для подобных экспериментов.
Если ты хочешь изменить оттенок волос или попробовать новую технику , лучше обратиться за помощью к профессионалу. Дома рекомендуется красить волосы в один и тот же цвет, слегка освежая оттенок.
Дело в том, что результат окрашивания — это результат смешения трех цветов : твоего натурального пигмента, остатков предыдущей краски и пигментов нового состава.
Мы желаем тебе удачных экспериментов с цветом волос! Поделись модными новинками с подругами!