Супермодель Ирина Шейк стала лицом модного журнала

despravda | 29.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-28 20:55

Супермодель Ирина Шейк стала лицом модного журнала
Ирина Шейк похвасталась идеальными формами в новой фотосессии.

Молодая мама Ирина Шейк приняла участие в фотосете для журнала “Vogue” в Мескике, передает Rus.Media. Обложку с супермоделью облетела всю глобальную Сеть и стала мега-популярной.

Ирина, как настоящая русская барышня, позировала перед камерой с роскошной косой. Не обошлось и без пикантности в ее образе, а именно глубокого декольте, выставляющего напоказ пышную грудь модели.

Судя по обложке “Vogue”, фотосессия с Шейк проходила в пустыне, так что фанатам супермодели стоит ожидать “горячих” фотографий, которые будут обнародованы чуть позже.

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