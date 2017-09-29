Супермодель Ирина Шейк стала лицом модного журнала
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 20:55
Супермодель Ирина Шейк стала лицом модного журнала
Ирина Шейк похвасталась идеальными формами в новой фотосессии.
Молодая мама Ирина Шейк приняла участие в фотосете для журнала “Vogue” в Мескике, передает Rus.Media. Обложку с супермоделью облетела всю глобальную Сеть и стала мега-популярной.
Ирина, как настоящая русская барышня, позировала перед камерой с роскошной косой. Не обошлось и без пикантности в ее образе, а именно глубокого декольте, выставляющего напоказ пышную грудь модели.
Судя по обложке “Vogue”, фотосессия с Шейк проходила в пустыне, так что фанатам супермодели стоит ожидать “горячих” фотографий, которые будут обнародованы чуть позже.