Сухая кожа на пятках перерождается под влиянием лимонной кожуры!
2017-10-18 16:44
Сухая кожа на пятках перерождается под влиянием лимонной кожуры!
Достаточно надеть носки поверх лимонных корочек.
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Мне хочется, чтобы все было идеально!, передает Rus.Media.
Все женщины — перфекционистки, для них важна каждая мелочь, а если это касается внешнего вида или здоровья… Энергии хватит, чтобы просмотреть тысячи вариантов решения проблемы и выбрать лучший! Если у вас трескаются пятки, рекомендуем воспользоваться этим эффективным, но малоизвестным методом. Ни один крем, ни одна мазь от трещин на пятках не дала такого результата! Многострадальная сухая кожа на пятках перерождается под влиянием лимонной кожуры…
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1 лимон
носки
увлажняющий крем или масло для кожи
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Выдавите из лимона сок и отложите ее в сторону. Для этого лечебного средства понадобится только кожура и немного мякоти лимона. Вот что нам нужно для лечения пяток.
Наденьте носки поверх лимонных корочек. Держите этот целебный компресс на ногах в течение 30 минут. Полчаса для расслабления и восстановления кожи ног — это же совсем немного! Но результат порадует!
Через 30 минут снимите носки, выбросьте половинки лимона и посмотрите на свои пятки. Лимонная мякоть и кожура содержат эфирные масла, которые смягчат кожу и восстановят ее, все старые клетки кожи легко удаляются.
Трещины на пятках станут менее заметны уже после первой процедуры, а если вы будете проводить такое лечение регулярно, кожа ступней будет безупречной! Нанесите немного увлажняющего крема или масла на ступни. Для этого можно использовать кокосовое масло.
Этот завершающий штрих укрепит кожу и поможет пятки долго оставаться гладкими! После лимонного скрабирование питательные вещества масла или крема очень хорошо проникнуть в глубинные слои кожи. Это и есть эффективное лечение трещин!
Давно пользуюсь этим лечебным средством и рассказываю о нем своим близким подругам. Все очень довольны, ведь трещины на ногах — распространенная проблема, а так хочется, чтобы кожа была красивой и здоровой!