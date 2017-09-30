Судороги ног – причины и лечение
2017-04-05 12:32
Судороги ног – причины и лечение
Судороги ног – частая проблема не только у спортсменов. какие могут быть причины и как от них избавиться
Проблема судорог в ногах хорошо изучена врачами и некоторые из них не представляют никакой опасности для организма. Однако если тебе это доставляет дискомфорт, пора что-то делать, передает Rus.Media.
Возможные причины судорог
Причины, которые вызывают судороги, могут быть абсолютно разными. Врачи делят их на два типа: приобретенные и выходные. Исходные причины – это заболевания и травмы. Вот только часть из них: неврологические инфекции, травмы и поражение мозга; эпилепсия; лихорадочное состояние, повышенная температура тела; гестоз — патология, которая развивается на поздних сроках беременности.
Врачи также отмечают наследственную предрасположенность. Если у одного из ваших родственников регулярно сводит икроножную мышцу, вы попадаете в зону риска.
Если же никаких вышеперечисленных заболеваний у вас нет, а ноги сводит преимущественно во время тренировок или долгой ходьбы, то причина может быть такой:
Гипоксия, то есть недостаток кислорода.
Довольно часто она встречается в бассейне или во время интенсивной кардио тренировки. Низкое содержание глюкозы, магния и кальция в крови. Недостаток этих веществ – частая проблема спортсменов. Для того чтобы избежать их дефицита, необходимо сбалансировать питание и принимать специальные добавки в процессе интенсивного тренинга.
Комплексные витаминно-минеральные препараты – самый простой выход в данной ситуации. Нарушения водно-солевого баланса организма. Усиленное потоотделение может спровоцировать электролитный дисбаланс. Эту проблему решают специальные спортивные напитки — электролиты. Отравления лекарственными средствами и даже спортивными БАДами. Всегда внимательно изучайте инструкцию к препаратам и не превышайте рекомендуемую дозу. Любая добавка к пище должна приниматься осознанно, с учетом состояния вашего организма. Лечение: как быстро снять судорогу?
Быстро избавиться от неприятного ощущения и снять спазм можно одним из четырех способов.
Интенсивная растяжка. Сядьте на пол, вытяните ноги перед собой и слегка согните их в колене. Обеими руками обхватите стопу за пальцы ног и потяните на себя. Вы должны почувствовать одновременное напряжения и растяжения мышцы. Лучше, если кто-нибудь поможет вам выполнить эту манипуляцию.
Глубокий массаж.
Энергично помассируйте болезненную мышцу. Это поможет унять спазм. Эластичная лента. В аптеке или в разных магазинах спортивных товаров можно найти специальные ленты и бинты, которые быстро облегчают мышечные боли. Укол в мышцу. Это очень действенный, но при этом достаточно опасный способ. Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно! Проводить процедуру может только врач. Обратите внимание на стерильность используемого оборудования.