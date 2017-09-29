Суд выпустил на поруки подозреваемого по делу пожара в одесском лагере Виктория
2017-09-28 14:50
Суд выпустил на поруки подозреваемого по делу пожара в одесском лагере Виктория
Прокуратура не возражала против изменения меры пресечения Натальи Янчик.
Апелляционный суд Одесской области рассматривал сегодня обжалование меры пресечения Натальи Янчик, воспитательнице детского оздоровительного лагеря, где недавно произошла трагедия – во время пожара погибли трое детей, передает Rus.Media.
Несмотря на то, что лагерь был признан образцовым всеми, включая президента, перед судом предстали лишь директор лагеря Петрос Саркисян и старшая воспитательница, ответственная за технику безопасности, 23-летняя Наталья Янчик. Обоим назначили два месяца содержания в СИЗО без права выпуска под залог.
Многие возмутились тем, что “стрелочницей” назначили молодую девушку, которая не только лишь формально числилась ответственным за технику безопасности, а еще и накануне трагедии написала заявление об увольнении. Пикантности ситуации добавило то, что в день первого суда подозреваемая должна была выйти замуж. Защита подала апелляцию, чтобы девушку выпустили на поруки.
А вскоре подъехал и ее жених с букетом цветов.