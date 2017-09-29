Суд по делу Штепы перенесли из-за ее внезапную госпитализацию
2017-09-29 09:07
Суд по делу Штепы перенесли из-за ее внезапную госпитализацию
Ленинский райсуд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее госпитализации.
Об этом во время сегодняшнего заседания суда заявил судья Викторов , передает Rus.Media.
“Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз”, – подчеркнул он.
По его словам, адвокаты женщины Александр Тананакін и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и направили заявления с просьбой провести заседание без них.
“Мы посоветовались и решили невозможным проводить заседание суда без обвиняемого и его защитников. Следующее заседание состоится 6 ноября”, – заключил Викторов.
Отмечается, что следующее заседание должно состояться 6 ноября.
Штепа известна своей пророссийской позицией: во время оккупации Славянска она призвала жителей города к участию в псевдореферендумі об отделении “ДНР”.
МВД задержало Штепу 11 июля 2014 года.
Она была арестована за подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В начале 2017-го судьи Червонозаводского райсуда Харькова Виктору Ежову, что председательствующий по делу Штепы, заявлен отвод через открытие в отношении него уголовного производства за содействие террористической деятельности.
24 июля этого года арест Штепы продлили до 21 сентября.