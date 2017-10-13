Суд избрал для нардепа Полякова меру пресечения в виде 304 тыс. Грн залога
2017-07-22 14:10
Суд избрал для нардепа Полякова меру пресечения в виде 304 тыс. Грн залога
Согласно решению суда, на М.Поляков возложены обязанности носить электронное средство контроля, сдать паспорта и не покидать место регистрации без уведомления следователей.
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Соломенский районный суд Киева избрал для народного депутата Максима Полякова меру пресечения в виде залога в сумме 304 000 гривен, передает СМИ
Кроме того, согласно решению суда, на М.Поляков возложены обязанности носить электронное средство контроля, сдать паспорта и не покидать место регистрации без уведомления следователей.
Постановление суда о мере пресечения в виде залога вступает в силу в течение пяти дней с момента его оглашения.
Мера пресечения будет действовать до 19 августа 2017 года включительно.
Напомним, 21 июля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения Полякова.
Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
По данным САП, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников – Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.
21 июня 2017 Генеральный прокурор Украины внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест двух народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата.
11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Максима Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.