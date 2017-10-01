Суд Испании открыл дело против полиции Каталонии за бездействие
2017-10-01 18:55
Суд Испании открыл дело против полиции Каталонии за бездействие
Официальный Мадрид считает, что полиция Католонії заняла крайне пассивную позицию
Суд Испании в городе Льейда открыл производство против относительно автономной полиции Каталонии Mossos d Esquadra, обвиняя ее в бездействии в день голосования на референдуме о независимости региона. Об этом сообщает El Periodico .
“В связи с возможным совершением преступления, которая заключается в неповиновении судебным решением было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны”, – сообщили в суде.
Также сказано, что полицию Каталонии Mossos d Esquadraобвинил в бездействии и союза профсоюзов полицейских Испании.
В свою очередь полиция утверждает, что действует в зависимости от ситуации и выполняет указания.
Как стало известно ранее, выполняя решение, полиция Каталонии закрыла 187 избирательных участков в день голосования. Позже испанские средства массовой информации сообщили, что закрытый 221 участок, передает Rus.Media.
Напомним, в Каталонию на время проведения референдума были стянуты силы полиции из других регионов.
Референдум о независимости Каталонии начался на фоне попыток полиции помешать проведению голосования. Полицейские захватывают избирательные бюллетени и урны. На некоторых участках полиция пытается блокировать входы в здания. По данным СМИ, правоохранители, которые прибыли из других регионов Испании, используют против сторонников референдума резиновые пули.
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