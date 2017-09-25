Суд арестовал имущество и средства.Захарченко в Украине
2017-09-25 09:43
Суд арестовал имущество и средства.Захарченко в Украине
Украинский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также средства в Украине бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, подозреваемого в ряде преступлений, которые расследует Генеральная прокуратура Украины.
Об этом сообщили в ГПУ , передает Rus.Media .
Генеральной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств по подозрению экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
“Во время досудебного расследования в этих уголовных процессах наложен арест на все выявленное, на настоящее время, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины”, – говорится в сообщении.
Напомним, в июне ГПУ сообщила новые подозрения.Януковичу, В.Захарченко, А.Якименко в деле Майдана .
Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что им сообщено о подозрении в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо-тяжких преступлений, совершенных в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 в центральной части города Киева в отношении митингующих, в составе организованной преступной группы.
Как сообщал УНН , в рамках расследования уголовного производства по подозрению сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова наложен арест на его имущество и счета в банках в Украине, Италии и Швейцарии.