Священник рассказал об отношении церкви к Хэллоуину
Из года в год в Украине каждый раз большую популярность приобретает заморский праздник – Хэллоуин, который наступает в ночь с 31 октября на 1 ноября. Обычно молодежь воспринимает его как возможность переодеться в сказочное чудное создание, вырезать из тыквы нужную атрибутику, устроить вечеринку и хорошенько повеселиться вместе с друзьями. Однако в Украине есть противники таких празднований, ведь считают, что Хэллоуин не имеет к украинским традициям никакого отношения.
Примечательно, что этот праздник еще называют Днем всех святых. Поэтому ЧЕline решил поинтересоваться у отца Романа, настоятеля Екатерининского храма в Чернигове, какое отношение имеет заграничный Хэллоуин к церкви и религии.
Или Хэллоуин имеет религиозную подоплеку?
1 ноября католическая церковь поминает всех святых. А православная церковь делает это после религиозного праздника Троицы.
Зато Хэллоуин вообще не имеет никакого отношения ни к святым, ни к Богу. Это реклама нечистой силе. Во всех святых и нечисти нет между собой ничего общего. Ведь святые несли людям только добро и радость.
Это заморский праздник нам преподносят красиво, в красивой обертке, но по сути своей оно – вредно и нехорошо.
Своим прихожанам говорю: «Кто будет принимать в таком участие, відлучатиму от причастия». Потому что нельзя сначала прославлять дьявола, а потом идти в церковь освящать водичку, пасху и другие дары. Христианства в Хэллоуине нет, к нему вообще надо относиться с осторожностью.
Но празднику присущи якобы добрые традиции, когда детей угощают конфетами…
Так. Но какого народа эти традиции? Разве они имеют что-то общее с Украиной? Естественно, что не имеют.
Кто бы что ни говорил, самое главное в этом празднике – шабаш в честь сатаны. Если человек не христианин, может принимать в этом участие. Но если человек считает себя христианином, то, безусловно, идти на такой «праздник» не стоит.
Почему же Хэллоуин приживается?
Кто-то его красиво и аккуратно популяризирует. А, возможно, это дань моде. Вот только не все модное – полезно.
Ирина Осташко
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Иван Иванов