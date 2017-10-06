Священник рассказал, на что обращать внимание, когда выбираешь церковь для молитвы
Часто от людей можно услышать, что нет разницы, в какой церкви – Киевского или Московского патриархатов, – стоит ли молиться и ставить свечи. Мол, к Богу же приходим. А споры между патриархатами – это сугубо их внутреннее дело.
Так ли это, поинтересовались у отца Романа, настоятеля Екатерининского храма в Чернигове.
Действительно ли имеет значение, к какой из православных церквей ходят люди?
На первый взгляд, проблема якобы надуманная. Но не в нынешнее неспокойное время, когда Крым под оккупацией, а митрополит Лазарь и священники Московского патриархата благословляют российское оружие в так называемых ЛНВ и ДНР. Но ситуация почему-то кажется ужасной не всем. А вот отцу Киевского патриархата, который приехал из Донецкой области и там предупредили, что через два часа его и семью придут убивать российские наемники, страшно. К сожалению, его история – не исключение.
В зоне АТО храмы Киевского патриархата стали мишенями, по которым стреляли, они разрушены. А все остальные – стоят целые. Вот с востока, из местности, где были кадыровцы, на Черниговщину привезли деревянную Почаевскую икону. Так вот, на ней остался след, куда был воткнутый нож. Сейчас эта икона в нашем храме. А сколько святынь уничтожено!
И я верю, что все будет хорошо, государство воссоединится – и Крым вернется в Украину.
Вы ездили на восток к нашим ребятам?
Недавно говорили, что сотая поездка из Екатерининского храма состоялась. Хотя это не совсем так: только в прошлом году 81 раз съездили. С июля 2014 года начали одевать добровольцев. Покупали на рынке то, что им было нужно. Много наших бабушек шли плести маскировочные сетки и сегодня ходят.
Возим все, что удалось насобирать: продукты, консервацию и маскировочные сетки.
Прежде чем отправиться в зону АТО, бойцы приходят за благословением. В нашем храме есть мощи отца Меркурия. В 1946 году трое работников НКВД вели его в поле на расстрел. Три раза стреляли и три раза была осечка. Поэтому стараюсь нашим ребятам, которые едут на восток, дать иконку отца Меркурия, чтобы берег их от шара.
Один паренек, который уже вернулся из АТО, рассказал, что в кармане носил военный билет и иконку Преподобного Меркурия, и что во время обстрела произошло чудо: пуля остановилась возле иконки. Его тело осталось здоровым.
Также отправляемся на Донетчину и Луганщину не только с продуктами и вещами, но и с проповедью и причастием. В боевых условиях Божье слово очень нужное.
Когда мой дедушка рассказывал, что во время Второй мировой войны на фронте пережил страшное бомбардировки. Солдаты тогда были в поле. Накрылись палатками и читали «Отче наш». Причем все – и верующие, и неверующие. Ни один боец в тот день не погиб. И того же дня дед нашел иконку Богородицы. Он выслал ее домой. Прабабушка всегда ее держала у себя. В те бурные времена она осталась дома с маленьким сынишкой. А муж и старший 16-летний сын, мой дедушка, пошли на фронт.
Однажды прабабушки явилась Богородица, вероятно, во сне. И говорит: «Не плачь, женщина, и сын твой вернется, и человек. Только сын получит тяжелое ранение». Так и произошло, дед был контужен.
Нынешнюю ситуацию в стране я сравниваю с пожаром в трехкомнатной квартире, когда горит одна комната. Если ее не погасить, сгорит все жилье. Поэтому тушим, как можем.
Ирина Осташко
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