Свиные кусочки в кока-коле – нежные, мягкие и с карамельной корочкой
2017-10-07 14:03
Свиные кусочки в кока-коле – нежные, мягкие и с карамельной корочкой
Карамельное мясо – это что-то новенькое!,
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Карамельное мясо – это что-то новенькое!, передает Rus.Media.
Свинина, запеченная в кока-коле, получается невероятно нежной, мягкой и сочной. А благодаря наличию кетчупа и сахара в соусе на поверхности мяса образуется очень аппетитная и карамельная корочка. Это блюдо очень простое в приготовлении. От вас потребуется всего 5 минут активности, за которые вы успеете свинину порезать, смешать кетчуп с кока-колой и залить соусом мясо. Все остальное сделает духовка. Итак, давайте приступать!
Маринадов и соусов для мяса существует огромное количество. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, как приготовить свиные кусочки в кока-коле, которая играет роль одновременно и маринада и соуса.
Ингредиенты:
Свинина — 500 Грамм
Кетчуп — 100 Грамм
Кока-кола — 150 Миллилитров
Сахар — 3 Ст. ложки
Соль, перец — По вкусу
Как приготовить:
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свинину советую брать, как на отбивные, чтобы ее можно было порезать на тонкие кусочки и чтобы была небольшая прослойка жира.
Нарезать свинину на тонкие кусочки (толщина не более 1 см) и сложите их в форму для запекания.
Приготовьте соус. Для этого смешайте кетчуп и кока-колу. Соль и перец можно добавить прямо в соус, а можно натереть ими именно мясо. Это уже как вы захотите, я добавила соль и перец в соус. Соус необходимо хорошенько перемешать, чтобы кетчуп полностью растворился в кока-коле и получилась однородная жидкость.
Залейте полученным соусом мясо, сверху присыпьте сахаром. Отправьте в духовку на 1 час (температура 180 градусов). За это время большое количество соуса испарится, а на поверхности мяса образуется красивая и вкусная карамельная корочка.
Свиные кусочки в кока-коле готовы. Подавайте их горячими и ешьте с удовольствием!